Angelo Negro, Docg Barolo del Comune di Serralunga d'Alba 2019

Tra Monte Roero e Canale si trova la cantina dell’Azienda Agricola Angelo Negro e Figli, 350.000 bottiglie complessive ottenute da 60 ettari a vigneto, dislocati in molte fra le sottozone più importanti: Perdaudin, Gianat, Prachiosso, Sudisfà, Nicolon, Bertu, Cascina Basarin, Neive, Cascina San Vittore in Canale, Ciabot San Giorgio in Monteu Roero, e, per il Barolo, Baudana e Serralunga d’Alba. Il Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2019 profuma di piccoli frutti rossi, erbe di campo, sottobosco e spezie. In bocca, il sorso è ben profilato, muovendosi tra un frutto fragrante e un deciso ricamo tannico, mentre un tocco agrumato ne ravviva ed allunga il finale.

(fp)

