È uno dei progetti del tre stelle Michelin Enrico Bartolini, che ha affidato allo chef Michele Cobuzzi e alla sua “anima” anticamente futurista il ristorante all’interno dell’hotel Milano Verticale | UNA aperto a maggio 2021 nel quartiere più trendy di Milano, sotto piazza Gae Aulenti in zona corso Como. Il fine dining Anima dispone di sette tavoli gourmet circondati dall’atmosfera fatta di eleganza, comfort e design curata dallo Studio Vudafieri-Saverino Partners. La gestione della sala che comprende anche due salette private (una da sei posti adiacente alla cantina a vista e una da otto posti con vista su Porta Garibaldi) è affidata alle cure del Maître e Sommelier Giacomo Morlacchi. Il pensiero gastronomico di Chef Cobuzzi si esprime in due menù degustazione: “Intensità” (in otto passaggi, con la possibilità di scegliere anche solo tre o quattro piatti à la carte) e “Le mie certezze” (percorso di cinque “piccole grandezze” - come ama definirle lo chef - che raccontano le sue origini).

Copyright © 2000/2022