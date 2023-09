Animaetnea, Doc Etna Bianco Animalucente 2022

Si chiamava “Contrada Santo Spirito”, da pochi mesi è diventata “Animaetnea”: è il progetto catanese della famiglia Moretti Cuseri, che col gruppo Terre Sette Ponti ha diramazioni in toscana (Arezzo, Maremma e Bolgheri) e Sicilia, con Feudo Maccari e, appunto, Animaetnea. Sul vulcano coltiva 12 ettari di vite a Passopisciaro, da cui nascono sole 2 etichette che richiamano il nome del marchio odierno: Animardente, Nerello Mascalese in purezza che matura in tonneaux per oltre un anno, e Animalucente, Carricante e Minnella vinificati in acciaio. La versione 2022 ha note di pietra focaia e fiori di campo con uno spiccato carattere minerale al sorso: qui si diffonde caldo e persistente, lasciando la bocca speziata.

(ns)

Copyright © 2000/2023