Animaetnea, Doc Etna Rosso Animardente 2020

L’Etna Rosso Animardente 2020 profuma di piccoli frutti rossi ed erbe aromatiche, con toni affumicati e tocchi ferrosi a rifinitura. In bocca il sorso è agile, saporito e ben profilato, dallo sviluppo continuo e dal finale arioso, ancora sul frutto. Il brand “Animaetnea” consolida il progetto iniziato sull’Etna dalla famiglia Moretti Cuseri, che col gruppo Terre Sette Ponti ha diramazioni in toscana (ad Arezzo, in Maremma e a Bolgheri) ed è già presente in Sicilia con Feudo Maccari, acquisito a Noto sul finire degli anni Novanta del secolo scorso. Attraverso "Contrada Santo Spirito" ha esordito sul mercato con i suoi primi vini etnei nel 2020 ed oggi conta su 9 ettari sul Vulcano.

