Anna Maria Abbona, Docg Barolo Bricco San Pietro 2017

Il bisnonno Giuseppe mezzadro, il nonno Angelo innestino, il padre Giuseppe conferitore e, infine, Anna Maria e Franco vignaioli, coi figli Lorenzo e Federico. È una lunga storia di scelte e passione, di desideri e appartenenza, quella della famiglia Abbona: legata al Dolcetto, alla Barbera e al Nebbiolo; ad un mestiere che “non dà certezze a parte il terreno, colline magnifiche per produrre vini di qualità”. Come il Bricco San Pietro, menzione che tocca il punto più meridionale della Docg. Il 2017 di Anna Maria Abbona ha un sorso dolce e vivo di ciliegie e lamponi, mughetto e rosa, menta e chinotto, che si muove con aderenza elegante e consistente sapidità in bocca.

(ns)

