Anselmi, Veneto Igt Bianco Capitel Croce 2021

La filosofia produttiva di Roberto Anselmi sta tutta dentro alle sue scelte a dir poco rivoluzionarie, come quella, per esempio, di riformare completamente l’azienda di famiglia, nata a Monteforte d’Alpone nel 1948 e capace negli anni ’70 del secolo scorso di produrre oltre 15 milioni di bottiglie, per avviarla lungo un visionario quanto pionieristico progetto legato esclusivamente all’alta qualità. Oggi l’azienda conta su 70 ettari vitati, per complessive 700.000 bottiglie annue, che rappresentano saldamente un punto di riferimento per la produzione bianchista del Veneto e non solo. Il vino bandiera aziendale, il Capitel Croce, fermentato e affinato in barrique di secondo e terzo passaggio per 9 mesi, deve il suo nome ad un capitello situato sulla sommità di una delle colline della zona storica del Soave, il monte Zoppega, dove sono allevati i 5 ettari di Garganega da cui è ottenuto. La versione 2021 è caratterizzata da profumi di frutta gialla matura, susina, agrumi, fiori di campo e tocchi vanigliati. In bocca, il vino è rotondo e persistente, dallo sviluppo solido e dal finale ben profilato.

(fp)

Copyright © 2000/2022