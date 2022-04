Antica Cantina Valerio Lucarelli, Marche Igt Rosso Lenòs 2018

L’azienda Antica Cantina Valerio Lucarelli si trova a 550 nel versante collinare di San Genesio, ad est dei Monti Sibillini, in Provincia di Macerata. I simboli di questa realtà animata da Valerio Lucarelli sono un torchio di legno della fine del XVIII secolo, costruito dal capostipite Luigi, e un vecchio forno che contiene la “callara”, un grande recipiente di rame, utilizzato per la produzione di vino cotto. Si tratta di una piccola cantina, che si contraddistingue per uno stile di stampo tradizionale, espresso da rossi corposi e intensi, che conta su 2 ettari di vigneto (con una piccolissima parte coltivata a Cabernet Sauvignon) da cui si ricavano 4.000 bottiglie ripartite su 2 etichette: il Sangiovese in purezza “Sarnum” (vinificato in cemento e maturato in barrique per 24 mesi e poi per 12 mesi in bottiglia) e il “Lenòs”, oggetto del nostro assaggio, uvaggio di Sangiovese e Vernaccia Nera (vitigno di antica coltivazione molto diffuso nella vicina Serrapetrona), vinificato in cemento e affinato per la quota parte del Sangiovese in barrique (12 mesi) e per quella della Vernaccia Nera in acciaio, a cui seguono altri 12 mesi di bottiglia. La versione 2018 possiede aromi maturi di piccoli frutti rossi, cenni di viola e di erbe di campo, a cui si aggiungono tocchi di liquirizia e spezie. In bocca, il sorso è pieno, continuo e succoso, dal finale contraddistinto da una bella nota balsamica.

