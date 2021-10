Antico Arco - Roma

Nato nel 1996 con l’obbiettivo di una cucina saldamente legata a materie prime biologiche, il ristorante romano Antico Arco porta con sé anche un altro merito: una articolata selezione di etichette, 1.200 referenze, ad alimentare una carta dei vini “orchestrata” dal sommelier Alessandro Carati. Ai fornelli, lo chef albanese Fundim Gjepali capace di mixare, sia dal mare che dalla terra, grandi classici e creatività, applicando nuove e minuziose tecniche per eseguire i piatti della tradizione romana. Alcuni esempi? Gricia con mezze maniche; carbonara e tartufo nero; tagliolino fatto in casa, gamberi, funghi cantarelli e timo limonato. Oppure, capasanta rosolata, filetti di peperone al forno, basilico e maionese al limone; kebab aperto leggermente piccante. O ancora, arrosto di piccione con broccoletto romano ripassato e riduzione di cesanese; agnello Te Mana, carciofi rosolati e maionese al dragoncello. E per chiudere, biscotto alla fava tonka, cioccolato biondo speziato, ananas marinato e gelato allo zenzero oppure il cioccolato Valrhona e mandorle.

