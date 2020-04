Che le Langhe fossero uno dei luoghi d’elezione per tutti i gourmet che si rispettino, non è una novità. Nuova (e decisamente azzeccata) è invece la formula adottata da Ape Wine Bar che si trova sia ad Alba che a Santo Stefano Belbo. Piatti dalle materie prime e dalle ricette rigorosamente locali (con le poche digressioni lasciate ai sapori del mare), grandi vini (e da queste parti non c’è altro che l’imbarazzo della scelta) ed ecco in sintesi la proposta che rende un aperitivo un qualcosa di meno standardizzato, aprendolo verso un mondo nuovo. Intere o mezze porzioni, una proposta giovane anche in cucina, una nutrita lista di vini e di cocktail. Piatti decisamente con il “marchio di fabbrica” made in Langa: carne cruda di Fassona battuta al coltello, vitello cotto al rosa con salsa tonnata, tajarin di propria produzione con ragù di manzo e salsiccia, tartare di tonno, tagliata di Fassona alla piastra con verdure saltate, polpo croccante su crema di ceci. E per finire il tortino al cioccolato.

