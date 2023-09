Archimede S. Eustachio - Roma

Piatti tipici romani preparati in modo egregio in un ristorante elegante, dall’ambiente caldo e familiare che guarda su piazza Sant’Eustachio, nel cuore di Roma. È questo il ristorante Archimede S.Eustachio, meta di clienti italiani e internazionali fin dal 1970, quando ospiti illustri che volevano gustare le specialità della cucina tipica romana hanno iniziato a frequentarlo. Il menu propone specialità tradizionali come un ottimo antipasto a base di fritti (cervello, animelle e zucchine fritte, ovoline, fiori di zucca e baccalà fritti). Tra i primi e i secondi trainano la lista gli spaghetti alla carbonara, la cacio e pepe, i bucatini all’ amatriciana, la coda alla vaccinara, la trippa romana, la tagliata di manzo con carciofi e i saltimbocca alla romana. Non manca mai, inoltre, lo spazio per i piatti a base di pescato del giorno. Ben fornita la lista dei vini, con una particolare attenzione alle migliori cantine laziali. L’ampio spazio esterno con tavoli è perfetto nella bella stagione.

(Cristina Latessa)

