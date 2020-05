via Alessandro Scarlatti, 30

Il ristorante L’Archivio Storico è un omaggio alla gloria della Napoli che fu. Le cinque sale sono dedicate ai cinque Re Borbone delle Due Sicilie: Carlo, Ferdinando, Francesco I, Ferdinando II e Francesco II. Una storia che incrocia anche quella della grande tradizione gastronomica partenopea che qui è declinata da una cucina capace di rivisitare chiave Borbonica i classici piatti di Napoli. Un percorso gastronomico pieno di contrasti che al contempo omaggiano questa terra e fanno scoprire nuovi orizzonti. Intrigante anche la carta dei vini che da borbonica e meridionale è declinata dal 2020 in nome dei nuovi temi suggeriti dall’attualità enoica. Ecco allora una carta “sostenibile” e sensibile ai cambiamenti climatici. Un esempio? I vini Piwi (pilzwiderstandfähige), vini frutto di incroci tra varietà diverse, anche extra europee. I vitigni Piwi sono più resistenti ai maggiori nemici della vigna: oidio, botrite, ma anche temperature rigide o piogge abbondanti. Tutto ciò li rende anche naturalmente più sostenibili, in quanto riduce la necessità di effettuare trattamenti in vigna.

