Argentiera, Doc Bolgheri Superiore Argentiera 2021

Semplicemente Argentiera. Il vino icona dell’omonima tenuta è una garanzia, se si amano i tagli bordolesi classici, che - se fatti bene come in questo caso - intercettano le peculiarità vendemmiali. Quindi, se da un lato abbiamo un vino che fa tanto legno (piccolo e nuovo) quanto bottiglia (12/16 mesi per passaggio), dall’altro abbiamo una 2021 che mantiene le promesse di un’annata “stilosa”, ovvero elegante e squillante, con un tocco di rudezza, naso intenso e bocca balsamica. Più scarna che materica, l’etichetta assorbe bene la sensazione legnosa, che partecipa più sotto forma di affumicatura che di dolcezza. Un vino molto bolgherese, di matrice sofisticata ma anche un po’ wild.

(Francesca Ciancio)

