Argiolas, Doc Vermentino di Sardegna Costamolino Beach Club Edition 2022

È il nuovo concept da Wine Bar da spiaggia secondo Argiolas il Vermentino di Sardegna nella versione “Beach Club Edition” con tappo a vite ancora più facile da consumare, anche nei contesti più informali e che valorizza la freschezza e la fragranza dei profumi e degli aromi del bianco “nato in riva al mare”. La versione 2022 possiede colore giallo paglierino tenue con riflessi appena verdognoli. Al naso alterna sia aromi fruttati che floreali, di immediata fragranza ed intensità. In bocca, il sorso è subito piacevole, dal tocco sapido e dallo sviluppo brioso e continuo, che si congeda con un finale scorrevole e ancora fruttato. Anche se storicamente la cantina di Serdiana deve in gran parte la sua fama alla produzione rossista, non mancano certe ottime interpretazioni bianchiste, soprattutto con il Vermentino come protagonista. Ma, appunto, Argiolas svolge adesso un ruolo primario e contemporaneo a tutto tondo nelle vicende enoiche della Sardegna, in cui la forza del suo marchio ha ormai consolidato una cantina dalla fama nazionale e internazionale. Difficile, anche per l’appassionato più distratto, non conoscere una bottiglia a firma Argiolas. La svolta fondamentale arriva agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso sull’onda di un vero e proprio “rinascimento” enologico dell’isola ed oggi l’azienda conta su 230 ettari vitati e 2.200.000 bottiglie prodotte complessivamente di media.

(fp)

Copyright © 2000/2023