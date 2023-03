Arnaldo Caprai, Docg Montefalco Sagrantino Spinning Beauty 2012

Suadente, sofisticato e strutturato, Spinning Beauty è un grande rosso umbro che racconta l’identità di un territorio e i valori della famiglia Caprai. Nel nome e nell’etichetta di questo Montefalco Sagrantino, punta di diamante della linea AC Signature, c’è un omaggio alle origini di Arnaldo Caprai, l’imprenditore tessile che nel 1971 ha acquistato una tenuta in Val di Maggio con i primi ettari di vigneto dando origine alla cantina. Oggi - dopo che alla guida dell’azienda è subentrato dal 1988 Marco Caprai e che la cantina è riconosciuta tra gli artefici della valorizzazione del Sagrantino, vitigno autoctono di Montefalco - il filo tratteggiato sull’etichetta di Spinning Beauty simboleggia il legame tra la tradizione e il futuro all’insegna della sostenibilità e della passione per la ricerca costante della bellezza. Spinning Beauty nasce dal più antico vigneto di selezione clonale e dal 100% di uve Sagrantino clone Cobra e vanta un lunghissimo affinamento: 8 anni in barrique di rovere francese e almeno 8 mesi in bottiglia. Di color rosso granato, Spinning Beauty 2012 presenta una ampia tavolozza di aromi che si apre con sentori balsamici e speziati, con note di erbe officinali, cardamomo e rabarbaro, spazia a percezioni di sottobosco, amarena e arancia rossa e si conclude con richiami di cioccolato. Al palato Spinning Beauty 2012 è avvolgente, corposo e tannico, lascia presagire un lungo invecchiamento.

