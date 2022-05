Arnaldo Caprai, Docg Montefalco Sagrantino Valdimaggio 2018

Valdimaggio è l'ultima etichetta delle tre dedicate al Sagrantino di Montefalco della cantina Arnaldo Caprai. Prodotta per la prima volta nel 2012, è un single vineyard i cui grappoli provengono esclusivamente dalla Vigna del Lago. L'annata 2018 ha prodotto un vino rosso scuro, ma non impenetrabile, dai profumi intensamente dolci e succosi di ciliegia, lillà, melograno, prugna e mora. Il calore iniziale lascia gradualmente spazio a note speziate e terrose, di muschio, alloro e noce moscata. Un naso pressoché materico, che al sorso si rivela quasi salato, con aderenti note amaricanti a stemperare il sapore dolce: un'invasione fruttata sotto spirito che tiene a lungo impegnata la bocca. Prima di Valdimaggio, la cantina aveva dedicato al suo vitigno di elezione il Collepiano (che risale addirittura al 1979 come prima uscita) e il 25 anni, uscito nel 1993 per celebrare il quarto di secolo di attività. Altrettanti anni sono passati, nel frattempo: motivo più che valido per celebrare, ideando una pregiata etichetta in oro zecchino, ad impreziosire una nuova versione di Sagrantino, vinificata secondo il “metodo integrale” di Michel Rolland, enologo francese di fama mondiale che accompagna Marco Caprai dal 2015. Le declinazioni di Montefalco Sagrantino però non finiscono qui: dal 2013, infatti, ogni anno esce un'etichetta per Caprai4Love, progetto ideato per finanziare il restauro di diverse opere d'arte.

(ns)

Copyright © 2000/2022