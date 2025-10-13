Artémis Domaines (famiglia Pinault) “sdoppia” una cantina storica e crea Domaine des Cabottes

Il gruppo Artémis Domaines - di proprietà del miliardario François Pinault (che con la holding Artémis controlla marchi del lusso internazionale, tra vino, fashion e arte) - dopo aver assorbito nel 2022 i vigneti e i marchi della famiglia Henriot, “sdoppia” la prestigiosa cantina Bouchard Père & Fils in Borgogna per creare una nuova tenuta, distinta e autonoma: un terzo dei vigneti, circa 35 ettari, compresi i migliori terroir, sarà scorporato per dare vita al marchio Domaine des Cabottes, a Puligny-Montrachet, con l’obiettivo di commercializzare, a partire dal 2026, le annate più prestigiose. Lo riporta la rivista francese Vinisphere.

La nuova cantina è attualmente in costruzione presso lo Château de Puligny-Montrachet. Domaine des Cabottes includerà in futuro vini dei Grand Cru di Puligny-Montrachet e Corton, i principali Premier Cru di Meursault, il Premier Cru di Volnay Les Caillerets, nonché prestigiosi terroir come Vigne de l’Enfant Jésus, per un totale di 35 ettari. Come ha spiegato Artémis Domaines, la riorganizzazione non riguarda solo la premiumizzazione: l’obiettivo è dare a ogni terroir “l’attenzione necessaria per esaltarne l’essenza”. Già all'inizio dell’anno, Bouchard Père & Fils aveva annunciato l’uscita dal sistema “En Primeur” e dal programma “Négociant” per concentrarsi sui propri vini.

Nel 2022, la famiglia Henroit aveva venduto la tenuta Bouchard Père & Fils ad Artémis Domaines, che comprende, tra gli altri, Château Latour a Bordeaux, diverse tenute vinicole in Borgogna, nella Valle della Loira e negli Stati Uniti, nonché la Maison di Champagne Jacquesson.

