Aste “monografiche” da sogno: Château Lafite da Sotheby’s, Domaine Faiveley da Christie’s

Per gli amanti e collezionisti dei grandissimi vini di Francia, i prossimi giorni saranno davvero interessanti, con due aste “monografiche”, tra le altre, dedicate una alle “Legends from Château Lafite”, che sarà battuta da Sotheby’s a Londra il 1 dicembre, con una collezione di bottiglie di proprietà di uno dei membri della famiglia Rothschild, e altre “ex-château”, ed un’altra di scena, invece, on line, da domani al 19 novembre, sotto il martelletto di Christie’s, che celebra i 200 anni di un mito di Borgogna come Domaine Faiveley, fondato nel 1825 da Pierre Faiveley, e che oggi mette insieme, in 120 ettari, 12 Grand Cru e 22 Premier Cru nei terroir più pregiati della Borgogna.

Tra gli high ligts dell’incanto di Sotheby’s, in un catalogo caratterizzato da quelle che la casa d’aste definisce, per Château Lafite, “alcune delle più grandi annate nella storia della tenuta, dal leggendario 1870 pre-fillossera al notevole 1895 in vari formati, fino alle icone del dopoguerra come i mitici 1945 e 1949, qui rappresentati in eccezionale ampiezza, e che si estendono fino alla celebrata annata 1982”, tre lotti da 6 bottiglie di Château Lafite 1945 stimate ognuna tra i 60.000 ed i 90.000 euro, la magnum di Château Lafite 1895 quotata 48-65.000 euro, e la bottiglia di Château Lafite 1870 stimata 45-60.000 euro.

Nell’incanto “Domaine Faiveley, The 200 Year Jubilee Celebration”, invece, spiccano la 3 litri di Musingy 2025 quotata tra 12.000 e 18.000 sterline, la 15 litri di Corton-Charlemagne 2025, stimata tra 8.500 e 11.000 sterline, così come la 6 litri di Chambertin-Clos de Bèze “Les Ouvrées Rodin” 2025, ed il lotto che comprende 10 Cru tutti in magnum dell’annata 2025 (Chambertin-Clos de Bèze, Latricières-Chambertin, Mazis-Chambertin, Echézeaux en Orveaux, Clos de Vougeot, Musigny, Corton Clos des Cortons Faiveley, Corton-Charlemagne, Bâtard-Montrachet e Bienvenues-Bâtard-Montrachet), mentre per singola quotazione e annata spicca la bottiglia di Musigny 1908 stimata tra 7.500 e 9.500 sterline.

