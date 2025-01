Astoria, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Cuvée Tenuta Val del Brun 2023

La Cuvée Tenuta Val del Brun 2023 profuma di fiori bianchi e mela verde, con tocchi di timo e lavanda. In bocca il sorso è fragrante, continuo e tendenzialmente dolce, terminando in un finale ben profilato e appena agrumato. Guidata da Paolo e Filippo Polegato, Astoria Wines è nata nel 1987, rappresentando una realtà decisamente significativa nello scacchiere produttivo del Prosecco. La Tenuta Val del Brun è il cuore pulsante di Astoria con i suoi 40 ettari di vigneti, a cui si aggiunge il prezioso contributo dei conferitori di fiducia, portando la produzione media annuale dell’azienda a circa 8 milioni di bottiglie, per una gamma di etichette vasta ed articolata.

