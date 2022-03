Attualità e futuro del vino: il punto di vista di Lorenzo Cesconi, nuovo presidente Fivi

A WineNews le prime parole della nuova guida della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti: “nel 2021 la ripresa c’è stata, ma non per tutti. I problemi dei vignaioli, oggi, sono quelli di tutti: aumenti dei costi e mancanza di materie prime, ma più di tutto pesa l’incertezza. Ma su tutto, come abbiamo visto nelle settimane scorse, la cosa più importante è affermare che il vino non è un prodotto alcolico, ma un elemento culturale”.

