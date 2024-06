AuraTerrae - Polignano a Mare (BA)

Il ristorante AuraTerrae dell'omonima Masseria di Polignano a Mare (Bari), i cui piatti escono dal tocco dello chef Antonio Gentile, punta sui valori della cucina mediterranea, nel rispetto della terra e del ciclo delle stagioni, guardando a sapori veri e salutari. I piatti si basano su materie prime locali, tra cui verdure e legumi, prodotti anche negli orti della masseria, cereali, il pesce del Mare Adriatico, i prodotti caseari, i salumi e le carni della Murgia e della Valle d’Itria, pane e focacce. Il tutto condotto con un approccio che privilegia le materie prime della terra trasformate in prodotti per la tavola: i pomodori che diventano salsa, la frutta che diviene confettura, le olive che diventano olio ed il grano, farina; inoltre, gli scarti di cucina diventano materia organica per il compost. Una cucina nel solco della tradizione ma senza rinunciare ad un tocco originale: con sapori e bilanciamenti inediti. La carta dei vini offre il meglio proveniente da piccoli produttori di eccellenza della Puglia.

