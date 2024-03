Ayala, Aoc Champagne Extra Brut Le Blanc de Blancs A/18

Ottenuto da uve Grand e Premier Cru (provenienti da Chouilly, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Cuis e Bisseuil) e maturato per 6 anni sui suoi lieviti, lo Champagne Blanc de Blancs A /18 è fine e molto sfaccettato al naso, rimandando a note di fiori di gelsomino e tiglio, agrumi, frutta a polpa bianca, pere e susine, pasticceria, frutta secca tostata e tocchi gessosi. Sapido e agrumato il sorso, dalla carbonica cremosa e dallo sviluppo ben articolato, e lungo il finale delicatamente ammandorlato. Fondata nel 1860 da Edmond de Ayala, la Maison si mise in evidenza per uno stile meno dipendente dal “dosaggio” (introducendo nel 1865 il “Dry Champagne” con un apporto del liqueur d'expedition di 21 g/l al posto di quello, tradizione all’epoca, di 150 g/l.). Altalenanti le successive vicende della Maison: distrutta dai vignaioli dell’Aube durante la rivolta del 1911, nel 1920 riesce a riconquistare una posizione di rilievo nell’areale. Ma da lì, in poi, il suo percorso si fa più difficile, soprattutto a causa dei molteplici passaggi di proprietà (venduta alla Guinness Bank nel 1929, acquistata da René Chayoux nell’ultimo dopoguerra, ceduta al gruppo finanziario Frey nel 2001) che ne hanno decretato una serie di alterne situazioni, fino ad approdare quasi all’oblio. La rinascita, nel 2005, con il passaggio a Bollinger, senza dimenticare anche il lavoro certosino dello chef de cave Julien Gout.

