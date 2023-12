Bacio della Luna, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 2022

Il Valdobbiadene Prosecco Extra Dry 2022 profuma di fiori e frutti bianchi maturi, con tocchi di crosta di pane e agrumi. In bocca, il sorso è morbido, cremoso e tendenzialmente dolce, terminando con un finale croccante dai rimandi ancora agrumati. Bacio della Luna - cantina che sorge nei pressi di Vidor con 25 ettari a vigneto - fa parte dell’universo di Schenk Italian Wineries, che produce oltre 50 milioni di bottiglie di media all’anno. Un volume produttivo notevole, che arriva dalle cantine Lunadoro in Toscana e Cantine di Ora in Alto Adige, e una miriade di marchi che spaziano praticamente in ogni zona enoica nazionale, dalla Puglia al Piemonte.

(fp)

