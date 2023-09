Bacio della Luna, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze Dry 2022

Bacio della Luna possiede un ampio e variegato portafoglio etichette tutto all’insegna del Prosecco - dove la Glera è protagonista insieme al Metodo Charmat - lo spumante ormai saldamente al comando dell’export enoico del Bel Paese, che non vede al suo orizzonte alcun segno né di smarrimento né di indebolimento nella sua corsa verso l’“invasione” pressoché mondiale dei mercati. La cantina, acquisita dal gruppo Schenk nel 2011, produce i Docg Cartizze, Prosecco Superiore e Millesimato, i Doc Prosecco Brut e Prosecco Extra Dry, un Prosecco Doc Rosé Millesimato Extra Dry e uno Spumante Doc Metodo Classico. Il Valdobbiadene Prosecco di Cartizze 2022, oggetto del nostro assaggio, appare di un bel giallo paglierino brillante. Un vino dal perlage continuo, che possiede profumi di fiori e frutta bianca matura, con tocchi di crosta di pane e lievito. In bocca il sorso è subito fragrante, cremoso e continuo, terminando con un finale lungo e tendenzialmente sapido e dai rimandi agrumati. Bacio della Luna - cantina che sorge nei pressi di Vidor e che conta su 25 ettari a vigneto - fa parte dell’universo di Schenk Italian Wineries, che produce oltre 50 milioni di bottiglie di media all’anno. Un volume produttivo che arriva dalle cantine Lunadoro in Toscana e Cantine di Ora in Alto Adige, a cui si aggiungono una miriade di marchi che spaziano in ogni zona enoica nazionale, dalla Puglia al Piemonte.

(fp)

