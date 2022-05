Badia a Coltibuono, Docg Chianti Classico 2019

Un’ex abbazia restaurata, uno scavo etrusco di oltre 2000 anni, un assetto proprietario formatosi in secoli di donazioni che non è più stato frazionato: Badia a Coltibuono (da cultus boni, ovvero buon raccolto) racconta una storia millenaria, di cui si cura da sei generazioni la famiglia Giuntini/Stucchi-Prinetti, trasformandola in un’azienda moderna a partire dagli anni ‘50. La preservazione del territorio è sfociata anche nel recupero di varietà chiantigiane minori, ma non è da meno il serio impegno nelle etichette tradizionali. Il Chianti Classico 2019 è di un’eleganza fine, di frutti di bosco, fieno e ciliegia, che si arricchiscono di un brio pepato e balsamico nel sorso.

