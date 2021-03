Badia a Coltibuono, Docg Chianti Classico Riserva 2016

Badia a Coltibuono realtà storica del Gallo Nero, di proprietà della famiglia Stucchi Prinetti, conta su 62 ettari di vigneto a biologico per 240.000 bottiglie complessive, ed ha da tempo posto il suo sigillo sulle migliori produzioni del Chianti Classico, mettendo in mostra una cifra stilistica capace di far emergere con voce da tenore gli innati caratteri di finezza e personalità delle sue etichette. E il Chianti Classico Riserva 2016 ne è l’ennesima riprova. I suoi profumi di alloro, ciliegia, sottobosco e spezie sono definiti e continui ed in bocca, il gusto è decisamente equilibrato, fine e modulato, con tannini soffici e finale slanciato su tocchi agrumati.

