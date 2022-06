Baglio del Cristo di Campobello, Doc Sicilia Grillo Lalùci 2021

Nel portafoglio etichette dell’azienda con sede nell’agro agrigentino non lontano da Licata, il Grillo Lalùci svolge probabilmente il ruolo di vino più rappresentativo di questa cantina - 35 ettari di vigna, per una produzione media di 300.000 bottiglie - di proprietà della famiglia Bonetta. Insomma, un vino che non delude mai, forte del suo stile spiccatamente mediterraneo. La versione 2021 rimarca aromaticamente la timbrica iodata dei terreni bianchi e calcarei dove è prodotta, insieme ai profumi di cedro ed erbe aromatiche marine, con qualche richiamo gessoso. Sorso ben bilanciato fra dolcezza, freschezza e sapidità, dotato di un bel finale agrumato e persistente.

(fp)

