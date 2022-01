Baglio di Pianetto, Terre Siciliane Igt Moscato Ra'is Essenza 2016

Si deve all’amore per la Sicilia del suo fondatore Paolo Marzotto la nascita di Baglio di Pianetto, nel 1997. Oggi, l’azienda divisa tra il nucleo di Santa Cristina Gela e quello di Baroni, conta su 108 ettari di vigneto, coltivati a biologico, per una produzione annua di 750.000 bottiglie. Una visione della Sicilia enoica che mette in bottiglia il carattere variegato di un “continente” del vino dalle mille sfaccettature. Il Ra’is 2016 è vino dolce da uve Moscato, solare e ricco, dai profumi di agrumi canditi, albicocca in confettura e fichi. In bocca è pieno e morbido ma ben sostenuto dall’acidità, che ritma un sorso suadente e dalla lunghissima e fruttata persistenza.

