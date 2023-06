Baglio di Pianetto, Terre Siciliane Igt Syrah Rosé Baiasyra 2022

La Sicilia enoica è stata senz’altro un grande amore per Paolo Marzotto, fondatore del Gruppo Santa Margherita, che nell’isola ha lasciato due tenute: Tenuta Pianetto, vicino a Palermo, e Tenuta Baroni, a pochi chilometri da Noto. In quest’ultima, su 70 ettari a vigneto, sono coltivate le varietà Nero d’Avola, Frappato, Moscato e Syrah. Il vitigno della valle del Rodano viene prodotto in purezza in tre etichette: maturato in acciaio, in barrique e in una versione rosata, il Baiasyra, oggetto del nostro assaggio. La versione 2022 profuma di rosa, melograno e tocchi di cipria. In bocca, il sorso è immediatamente fragrante, sapido e succoso, terminando con una piacevole nota agrumata.

(fp)

Copyright © 2000/2023