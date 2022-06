Baglio di Pianetto, Terre Siciliane Igt Syrah Rosé Baiasyrah 2021

Sono due le tenute che formano le proprietà vitivinicole fondate in Sicilia dal Conte Paolo Marzotto, imprenditore tessile e grande conoscitore e appassionato di vino, scomparso pochi anni fa: Tenuta Pianetto - a Santa Cristina Gela vicino a Palermo, e Tenuta Baroni - a pochi chilometri di Noto, nella zona di Pachino. Qui, su 70 ettari che godono delle costanti brezze marine e di una temperatura relativamente mite, l’azienda coltiva vigne di sole uve autoctone: Nero d’Avola, Frappato, Moscato e Syrah. Quest’ultimo viene vinificato in tre etichette in purezza: solo acciaio, in barrique, e questa versione rosata, delicata e luminosa, che profuma di rosa rossa, mentre scorre agrumata e sapida in bocca.

(ns)

