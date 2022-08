Balestri Valda, Doc Soave Classico 2021

Buone sensazioni complessive nel Soave Classico 2021 dell’azienda con sede a Soave. I suoi profumi evocano i fiori, i frutti bianchi, le susine e gli agrumi, con una bella nota di anice e di mandorla fresca a rifinitura. In bocca, il vino è piacevolmente immediato e di buona e continua sapidità, congedandosi su ritorni floreali, agrumati e fruttati. Balestri Valda è un’azienda squisitamente familiare, fondata nel 2000 da Guido Rizzotto, enologo spumantizzatore per conto terzi. In azienda danno una mano la figlia Laura e il fratello Luca, anch’egli enologo. La cantina conta su 13 ettari a vigneto per una produzione media di 70.000 bottiglie, sempre ben eseguite.

(fp)

