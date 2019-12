Balter, Doc Trento Pas Dosé Riserva 2013

Dopo aver conferito per anni le uve, Francesco Balter avvia il proprio progetto di vinificazione e imbottigliamento, a partire dai primi anni Novanta. Oggi sono i figli e i nipoti del fondatore a proseguire l’opera. Senza ombra di dubbio, questo Pas Dosé Riserva 2013 è tra gli assaggi più interessanti di questo numero dei Quaderni. Base Chardonnay con aggiunta di Pinot Nero, per una permanenza sui lieviti di ben 60 mesi, con un sobrio apporto del legno in affinamento. Un Trentodoc di rara finezza e buona autenticità, fragrante nella trama di crosta di pane e nocciole, vivo al sorso, traghettato da una freschezza mai fine a sé stessa, ma sempre golosa e saporita.

