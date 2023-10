Banfi, Doc Bolgheri Rosso Aska 2020

La cantina con base a Sant’Angelo Scalo, azienda che ha scritto un capitolo fondamentale della storia del Brunello di Montalcino, realizza anche etichette di altre denominazioni toscane. Tra queste spicca la produzione proveniente da Bolgheri, dove Banfi possiede e alleva cinque ettari a vigneto. Il Bolgheri Rosso Aska 2020, ottenuto da un blend di Cabernet Sauvignon in prevalenza e Cabernet Franc e affinato per 10 mesi in barrique, profuma di frutta rossa matura, erbe aromatiche, foglia di pomodoro e spezie, con tocchi boisé a rifinitura. In bocca il vino è rotondo e pieno, dal sorso scorrevole e dinamico, dal finale arioso dai ritorni fruttati con accenti piccanti e balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2023