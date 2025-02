Banfi, Docg Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2020

Le etichette “Poggio alle Mura” sono da sempre la linea innovativa di Banfi, nate dal progetto di zonazione iniziato nel 1980. Da una trentina di ettari di proprietà, posti entro i 220 metri di altezza, su suoli pliocenici ricchi di calcare e scheletro, e piantati a Sangiovese da selezioni clonali aziendali, nascono vini in cui ogni passo è soppesato con cura, comprese le macerazioni lunghe e i legni con tostatura dedicata in cui maturano. L’annata 2020 del Brunello Poggio alle Mura è in ottima forma, profumato di piccoli frutti rossi, balsamicità boschive e spezie dolci, mentre la bocca è contrastata fra la ruvidità del tannino, la matericità sapida, l’acidità appuntita e la dolcezza finale.

