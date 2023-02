Banfi, Docg Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2018

Vigna Marrucheto è posta nella parte più meridionale della denominazione del Brunello e si estende per dieci ettari. Il vino di Banfi della famiglia Mariani che arriva da questo luogo è uscito per la prima volta con l’annata 2016 ed è certificato “Equalitas” come prodotto sostenibile (il primo ad arrivare a questo traguardo è stato il Brunello Poggio all’Oro Riserva 2016). La versione 2018, in legno grande per 30 mesi, possiede un naso ben profilato a partire da un fruttato rigoglioso che si addolcisce grazie a tocchi speziati e si complessifica con rimandi tostati ed affumicati. In bocca, il sorso è dolce all’attacco, evidenziando un’articolazione solida di buona struttura tannica e un finale ampio e persistente.

(fp)

