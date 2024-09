Barbara Nappini: “Slow Food propone un sistema alimentare di giustizia, pace e prosperità”

Le nuove strategie per il cibo e l’agricoltura del futuro non passano solo dall’Unione Europea, ma anche da vertici di massimo livello, come il G7 Agricoltura e WineNews ha chiesto a Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, quali temi avrebbe portato all’incontro. L’obiettivo è una “bio-logica” a tutela delle risorse naturali utili a tutti, dalla fertilità del suolo, alla risorsa idrica e la biodiversità, piuttosto che dei profitti (tra le 10 proposte del decalogo che la Chiocciola ha lanciato, oggi, per i leader mondiali). (ph: Alessandro Vargiu)

Copyright © 2000/2024