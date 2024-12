Barone Macrì, Calabria Igt Greco Nero Pozzello Rosso 2019

L’Azienda Agricola Barone G.R. Macrì conta su 500 ettari - coltivati per circa la metà - adagiati sulle colline a ridosso del mare Jonio, poco all’interno del territorio di Gerace, piccolo centro della Locride in Calabria (borgo medievale fascinoso che merita una visita, come del resto tutta l’area). Olive, olio EVO, agrumi, formaggi, ortaggi, miele e vino: questa l’ampia gamma di prodotti aziendali proposti anche nella bottega e nel ristorante dell’agriturismo, ricavato in un casale del Settecento. Autoctone le varietà coltivate su 11 ettari: Mantonico, Greco Nero e Greco Bianco, e poi Nerello Mascalese, Inzolia e Zibibbo, “incursioni” nell’ampelografia della vicina Sicilia. Da Greco Nero e Greco Bianco, derivano due etichette affinate in legno, accomunate dal nome “Pozzello”. Il Pozzello Rosso - da uve dell’antico vitigno calabrese a bacca nera provenienti da vigneti su terrazzamenti a circa 220 metri sul livello del mare, esposti est-sud ovest - matura in barrique di rovere francese a tostatura leggera. A diversi anni dalla vendemmia il Pozzello Rosso 2019, perduti i riflessi violacei della giovinezza, è rosso rubino scuro e “denso”. Al naso, intenso, le note di spezie dolci sono integrate alla frutta rossa scura, che assume sfumature di confettura. Il sorso è pieno e avvolgente grazie alla morbidezza dei tannini e ripropone il fruttato speziato dell’olfatto con lievi note di tostatura.

(Clementina Palese)

