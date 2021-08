Barone Pizzini, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Animante L.A.

Bouquet ampio e intenso, quello di Animante L.A., con la sua frutta candita, anche tropicale e di agrumi, lievemente mentolata. Cremoso in bocca cresce in dolcezza per chiudere pepato e ammandorlato. Con i suoi 55 ettari di vigneto a biologico, per 290.000 bottiglie di produzione complessiva, la Barone Pizzini è l’azienda pioniera dell’agricoltura “verde” in Franciacorta, con la prima bottiglia a denominazione certificata bio uscita nel 1998. Il portafoglio etichette aziendale si distingue, ormai da anni, per solida costanza e per eccellenza qualitativa. Fa parte delle proprietà della cantina con base a Provaglio d’Iseo anche la realtà produttiva marchigiana di Pievalta.

