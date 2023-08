Barone Pizzini, Docg Franciacorta Extra Brut Rosé 2018

Prima azienda in Franciacorta a convertirsi al biologico, oggi Barone Pizzini conta su 58 ettari vitati di proprietà, da cui si ricavano 370.000 bottiglie di produzione complessiva. Barone Pizzini dispone anche di aziende nelle Marche (Pievalta) e in Toscana (Ghiaccioforte). Il Franciacorta Rosé 2018 è un Pinot Nero in purezza, maturato parzialmente in barrique esauste e lasciato sui suoi lieviti dai 30 ai 40 mesi, a seconda delle caratteristiche dell’annata. Al naso si susseguono rimandi ai piccoli frutti rossi e al sottobosco, con tocchi di pane appena sfornato. In bocca, il sorso è agile, dallo sviluppo cremoso e dal finale profondo che torna su toni fruttati.

