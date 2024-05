Baroni del Mestri, Doc Collio Malvasia Serica 2022

La tenuta Baroni dei Mestri si trova nei pressi di Cormòns, sul Monte Quarin nel cuore del Collio, e conta su 4 ettari coltivati a frutteto, oliveto e vigneto, per una produzione complessiva di 8.000 bottiglie. Una piccola produzione, per adesso, suddivisa su sei etichette comprese anche quelle di un paio di spumanti. Tra i suoi filari ci sono alcuni ceppi tra i più antichi piantati in questo areale friulano, risalenti al 1938. Le varietà allevate sono quelle classicamente prevalenti nella zona: Friulano, Malvasia e Ribolla Gialla per i vini bianchi, Merlot, Refosco dal Peduncolo Rosso, per i rossi. Nel 1971 la proprietà (dagli edifici seicenteschi, ristrutturati completamente nel 2005) fu acquistata da Grazia e Giovanni Cramer e a tutt’oggi la sede aziendale ed è gestita dalla medesima famiglia con i figli Giampaolo e Massimo e i nipoti Lorenza, Erica e Gabriele. Il focus sull’attività vitivinicola, invece, è abbastanza recente, e risale al 2014. La Malvasia Serica viene fermentata in cemento, dove resta a maturare sui suoi lieviti per 6 mesi. La versione 2022 appare di un bel colore giallo paglierino brillante, con riflessi dorati e profuma di frutta esotica matura, con tocchi speziati e leggeri lampi di erba appena tagliata e iodio. In bocca il sorso è tendenzialmente sapido e sostanzioso, dallo sviluppo compatto e dal finale croccante e ben profilato, ancora su toni fruttati e cenni iodati.

