Bastianich: “dopo aver portato la cucina italiana in Usa, porterò quella americana in Italia”

“Con la ripartenza i consumatori high spender hanno fatto volare il vino di alto livello, Barolo e Brunello di Montalcino su tutti. Nelle mie tournée cerco sempre di fare incontrare la musica e il vino, facendo conoscere le specialità italiane ai miei musicisti: è un tour in cui si mangia e si beve. In un mondo sempre più globale, porterò la ristorazione americana in Italia, a partire da Firenze. Per me, il vino è un privilegio e la ristorazione un lavoro”.

