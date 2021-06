Bava, Docg Nizza Pianoalto 2014

La famiglia Bava, che rilevò il marchio Cocchi negli anni Settanta del secolo scorso, oggi rappresenta una significativa realtà che conta su 55 ettari a vigneto per una produzione di 490.000 bottiglie. Nel suo variegato portafoglio prodotti, che abbracciano il meglio del Piemonte enoico, la Barbera occupa una non secondaria posizione. La Barbera Nizza Pianoalto 2014, uscita per la prima volta nel 1996, alterna al naso tocchi floreali e fruttati con spezie e toni affumicati a rifinitura. In bocca, il vino è fragrante e godibile, dallo sviluppo agile e appagante e dal finale persistente.

