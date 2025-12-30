“BB” come lo Champagne di Brigitte Bardot: “ma vie a été remplie de bulles de Champagne”

“BB” come lo Champagne di Brigitte Bardot, prodotto dalla prestigiosa maison di Épernay Besserat de Bellefon che, in comune con la grande attrice francese aveva proprio quelle leggendarie iniziali del nome, apparse, per la prima volta, sulla copertina del magazine “Elle” quando aveva solo 15 anni. Anche l’icona del cinema mondiale e dell’emancipazione femminile, musa e sex symbol, scomparsa nei giorni scorsi, aveva, infatti, un vino dedicato, in perfetto stile “bardolâtrie” e francese, ça va san dire, per uno dei volti nazionali di Francia, finito anche sulle monete francesi, che valeva quanto le esportazioni Renault, e che diceva “ma vie a été remplie de bulles de Champagne”.

Protagonista di oltre 50 film, tra cui i capolavori della Nouvelle Vague, firmati da registi del calibro di Jean-Luc Godard e Henri Georges Léon Clouzot, cantante e “Lolita moderna” secondo Simone de Beauvoir, all’apice della carriera aveva abbandonato tutto per la Brigitte Bardot Foundation in difesa degli animali e del pianeta. E lo aveva fatto da Saint-Tropez, nel cuore della Provenza e della Costa Azzurra, che aveva reso famosa fin dagli Anni Cinquanta, e da dove aveva lanciato anche i suoi vini rosati, un Aop Côtes de Provence e un Igp Méditerranée prodotti con Ravoire et Fils (come ricordano, in questi giorni, i media francesi di settore), omaggio ad una regione amatissima da Brigitte Bardot e all’eleganza senza tempo della star. E dove sarà sepolta, nel cimitero affacciato sul Mar Mediterraneo, da vera diva.

