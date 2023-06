Beach Club Insula di Planeta

L’estate 2023 per Planeta Estate - il ramo Planeta dedicato all’ospitalità - comincia dal nuovo “Beach Club Insula” con il suo ristorante, posto a Lido Fiori, tra Porto Palo e Capparrina sulla costa agrigentina. La cucina a vista è il regno di Angelo Pumilia, Chef anche de La Foresteria Planeta, che propone una cucina di mare e di prodotti della terra di Menfi. Un menù, ricco di contaminazioni, valorizza i prodotti del territorio: il pesce, la frutta, i vegetali spontanei e quelli coltivati nell’orto della Gurra di proprietà dei Planeta. Una cucina marina, ricca di vegetali con ostriche, ricci, carpacci e crudi, quest’ultimi ad aprire il menù, con salse e vegetali in accompagnamento. Le focacce con formaggi freschi, verdure grigliate e salumi, ruotano in carta come portata a sé. Tutta la ricchezza delle verdure e della frutta della Sicilia nelle insalate, ma anche in piatti di riso, in gazpachi, vegetali marinati e giardiniere. In fine gelati e granite, non solo di frutta ma anche di fiori ed erbe aromatiche.

