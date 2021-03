Begali, Docg Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca’ Bianca Riserva 2015

Lorenzo Begali, insieme ai figli Tiliana e Giordano, gestisce un’azienda familiare che conta su 12 ettari a vigneto, nei comuni di San Pietro in Cariano e Negrar, per una produzione complessiva di 90.000 bottiglie. Si tratta di una realtà produttiva tra le più veraci della Valpolicella, con vini di grande solidità e rispettosi della tradizione. L’Amarone Monte Ca’ Bianca Riserva 2015, affinato in legno grande e piccolo, è fitto ed ampio il naso, con riconoscimenti di frutto rosso molto maturo, fichi secchi, spezie, e più fresche note erbacee. Solido ed avvolgente il sorso è succoso e continuo, non privo però di una sorprendente verve acida, che conduce ad un finale lungo e balsamico.

Copyright © 2000/2021