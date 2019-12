Bellaveder, Doc Trento Brut Riserva 2015

Bellaveder è una piccola realtà che conta su 12 ettari di vigneto a biologico, per una produzione di 75.000 bottiglie. La cifra stilistica degli spumanti aziendali è sincera e non banale, esprimendosi senza fronzoli o forzature. Il Trentodoc Brut Riserva 2015, sui lieviti per 40 mesi, è un “Blanc de Blancs” e mette in evidenza da subito profumi di frutta bianca matura, a cui si accompagnano cenni balsamici, ricordi di mela verde, fiori di tiglio e note leggermente tostate. In bocca, il vino è fragrante e morbido al contempo, di buon ritmo e freschezza acida, dal sorso ampio, continuo e saporito, che chiude con una bella nota ancora balsamica su fondo leggermente agrumato.

Copyright © 2000/2019