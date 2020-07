Bellavista, Docg Franciacorta Alma Non Dosato Grand Cuvée

Il Dosaggio Zero “Alma non Dosato” di Bellavista è un piccolo gioiello della celeberrima casa spumantistica di Franciacorta, ottenuta da diversi assemblaggi (una selezione di 80 vini base a cui vengono aggiunte 9 annate di vini di riserva) ottenuti prevalentemente da vini a base Chardonnay con una piccola quota di quelli ottenuti da Pinot Nero. Affinato per almeno 30 mesi sui lieviti, è un Metodo Classico di grande espressività in accordo con la nitida purezza che caratterizza i Pas Dosé. Al naso, prevalgono i profumi fragranti di pane appena sfornato, lievito, susine, fiori bianchi e agrumi. In bocca, il vino possiede sorso fresco e sapido, dinamico e verticale.

