Bellavista, Docg Franciacorta Demi Sec Nectar

Il Franciacorta Nectar è la versione Demi Sec delle bollicine bresciane, una declinazione meno frequentata, in generale, ma che rimanda alla tradizione spumantistica italica, che non disdegnava una tipologia dolce tra le sue espressioni. Ottenuto da una vinificazione in parte in legno piccolo, dopo un affinamento sui lieviti per almeno 24 mesi e un dosaggio costituito da mosto di uve appassite, si presenta di un colore giallo paglierino carico e brillante. Al naso, prevalgono sensazioni di frutta candita, miele e pasticceria dolce, mentre al palato è vino morbido, cremoso e avvolgente dalla piacevole dolcezza sempre vivace, grazie ad una ficcante freschezza acida che ne vivacizza il sorso. Si tratta di un vino che Bellavista produce in quantità limitata e che propone un concetto realizzativo all’insegna di “un pensiero di ancestrale contemporaneità”. Bellavista, come è noto, è la prima azienda in ordine di tempo fondata da Vittorio Moretti, a costituire insieme all’altra franciacortina Contadi Castaldi, le toscane Petra, Teruzzi e La Badiola insieme alla sarda Sella&Mosca, il Gruppo Terra Moretti.

