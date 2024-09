Bellavista, Docg Franciacorta Dosaggio Zero Vittorio Moretti Riserva 2016

Il Vittorio Moretti rappresenta l’eccellenza della cantina Bellavista, punto di riferimento ormai acclarato della Franciacorta. Si tratta di uno spumante importante, che viene ottenuto da uve Chardonnay e Pinot Nero, vinificate in acciaio e legno, che evolvono sui propri lieviti in bottiglia per oltre 7 anni nelle cantine della Maison. La versione Riserva 2016 possiede profilo aromatico ampio e sontuoso dai tocchi di spezie, agrumi canditi, mango e altra frutta esotica, piccola pasticceria, menta e ricordi di crosta di pane. In bocca l’effervescenza è energica e cremosa per un sorso reattivo, profondo e sapido che termina in un finale persistente ed armonioso.

