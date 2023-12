Bellenda, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Carpesica Sei Uno 2020

Dalla ricerca condotta - fuori dagli schemi della classica fermentazione in autoclave - con prove avviate ben prima del folgorante e più recente boom della tipologia e della denominazione, sui cosiddetti “ancestrali” (i rifermentati in bottiglia non sboccati) ma anche sulla capacità evolutiva della Glera, fino alla esplorazione ambiziosa del mondo del metodo classico, Bellenda, cantina fondata nel 1986 dalla famiglia Cosmo, con sede a Carpesica di Vittorio Veneto, si distingue per un approccio dinamico ed innovativo al mondo del Prosecco. Il Valdobbiadene Prosecco Sei Uno, oggetto del nostro assaggio, nato inizialmente per un uso “privato”, è dedicato a un evento familiare datato appunto 1961. Si tratta di uno spumante, ottenuto dalle uve coltivate sulle Rive di Carpesica, a Metodo Classico con rifermentazione in bottiglia di soli 12 mesi. Un tempo non così dilatato di affinamento, ma sufficiente per regalare alla Glera un tocco di complessità in più, che la versione 2020 suggella con aromi di frutti bianchi, crosta di pane ed erbe aromatiche, ad anticipare un sorso diretto, cremoso e non privo di dolcezza, ma anche fragrante e sapido.

(fp)

