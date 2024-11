Benanti, Doc Etna Bianco Superiore Contrada Rinazzo 2022

La cantina della famiglia Benanti (di cui Renzo Rosso, patron della casa di moda Diesel, attraverso la società Brave Wine, ha rilevato il 40% della proprietà) è nata nel 1988, diventando protagonista della rinascita della vitivinicoltura etnea. Oggi è presente su tutti i versanti con 35 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva annua di 270.000 bottiglie. L’Etna Bianco Contrada Rinazzo 2022 possiede un profilo olfattivo raffinato e fragrante, dai rimandi alla frutta gialla, al pompelmo, ai fiori di ginestra, all’anice e alla menta. In bocca il sorso è reattivo e articolato, dalla verve acida affilata a rendere la progressione dinamica fino ad un finale profondo e dall’allungo sapido.

